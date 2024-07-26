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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yapısal reformlarla büyüme potansiyelimizi artıracağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 toplantılarında yapısal reformlarla büyüme potansiyelimizi artıracağımızı belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Brezilya'da düzenlenen G20 toplantılarına katıldı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantılarda küresel ekonomi ve vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplantılarda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı.

Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor.

Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Brezilya Ekonomi Güncel Haberler

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