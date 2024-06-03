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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'ye 60 milyar dolar kaynak gelecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye çok taraflı bankalar tarafından 60 milyar doların üzerinde kaynak sağlanacağını açıkladı. Şimşek, ayrıca Türkiye'nin gri listeden çıkma sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel, çok taraflı, uzun vadeli ve makul maliyetlerle kaynak veren üye olduğumuz bankalar, Türkiye'ye yönelik şu anda taahhüt veya taahhüde dönüşecek pozisyonlarını dikkate alırsanız, 60 milyar doların üzerinde bir kaynağı önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye'ye kanalize edecekler. Dolayısıyla tekrar edeyim, biz sırtımızı sıcak paraya dayamıyoruz." dedi.

Şimşek, NTV yayınında ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Dünya Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi çok taraflı bankalarla ilişkilerin çok iyi olduğuna dikkati çeken Şimşek, büyük ihtimalle bu ay içerisinde Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın Türkiye'yi ziyarete geleceğini aktardı.

Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'un da ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "Şu ana kadar bu bahsettiğim 4-5 tane, küresel, çok taraflı, uzun vadeli ve makul maliyetlerle kaynak veren üye olduğumuz bankalar, Türkiye'ye yönelik şu anda taahhüt veya taahhüde dönüşecek pozisyonlarını dikkate alırsanız, 60 milyar doların üzerinde bir kaynağı önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye'ye kanalize edecekler. Dolayısıyla tekrar edeyim, biz sırtımızı sıcak paraya dayamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kur taahhüdünde bulunduğu iddialarına yönelik soruya yönelik ise Şimşek, "Ne örtük ne açık bir kur taahhüdümüz yoktur, olamaz." yanıtını verdi.

Şu anda Türk lirasına yönelimin, liranın daha cazip olması ve güven duyulması kaynaklı olduğuna dikkati çeken Şimşek, birinci tercihlerinin küresel doğrudan yatırımlar olduğunu, listenin ikinci sırasında sermaye benzeri kaynaklar bulunduğunu belirtti.

Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunda artışa gitmelerine ilişkin soruyu yanıtlarken, "Biz öyle bir program uyguluyoruz ki küresel piyasaların da içerideki bütün aktörlerin de güvenini kazanıyor ama daha önemlisi sonuç almaya başlıyor. Türkiye'nin riskleri azaldı. Bakın risk pirimi azaldı. Türkiye'nin cari açığı azalıyor. Priminin kompozisyonu iyileşiyor. Şimdi bütün bunları baz alırsak, kredi notumuz artacak. Hatta şunu söyleyeyim, ben piyasadaki fiyatlamayı daha önemsiyorum." dedi.

Bakan Şimşek, kira artışında yüzde 25 sınırının bu ay sonu itibarıyla kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin olarak, düzenlemenin uzatılmasına ilişkin bir çalışmaları olmadığını söyledi.

Tasarruf tedbirleri konusunda yeni adımların neler olacağı sorusunu yanıtlarken de Şimşek, vergide adalet ve etkinlik noktasında reform yapacaklarını bildirdi. İstisnaları önemli ölçüde azaltacak yeni bir reform da yapacaklarını aktaran Şimşek, "KİT'lerde yönetişim reformu gibi birçok gündemimiz var. Ham haldeyken, nihai şeklini vermediğimiz için bir şey söylemem doğru olmaz ama vergide adalet ve etkinlik önemli bir önceliğimiz." diye konuştu.

Türkiye'nin gri listeden çıkması

Türkiye'nin gri listeden çıkma aşamasında olup olmadığı sorusu üzerine Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye birkaç yıl önce gri listeye alınmış. Geçen sene gelir gelmez dedik ki ' Türkiye'nin mutlaka gri listeden çıkması lazım.' Onun için bir koordinasyon ve çaba gerekiyordu. Bir koordinasyon ve çalışma grubu kurduk, inanılmaz bir çabaya girdik. Bu sene şubatta yerinde denetim kararı alındı. Yerinde denetime birçok ülkeden uzmanların katıldığı geniş bir heyet, mayıs başında bizi ziyaret etti, ben şahsen görüştüm, siyasi irade çok önemlidir. Bizim kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadelemizdeki kararlılığımızın uygulanması çok değerlidir. Net bir şekilde onlara dedim ki 'Listeden bizi çıkartırsınız ya da çıkartmazsınız, biz her halükarda kara parayla mücadele edeceğiz, terörizm finansmanıyla mücadele, bizim için olmazsa olmaz. Biz gerekeni yaptık, takdir sizin. Önümüzdeki dönemde, kara para aklamayla çok daha etkin şekilde mücadele edeceğiz. Terörizmin finansmanıyla mücadele en büyük önceliğimiz.' Terörden en fazla çeken ülke Türkiye. Bu ay sonunda Singapur'da bir toplantı yapılacak, toplantının gündem maddelerinden birisi de Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağı. Toplantıya gitmeyi planlıyoruz. İlk gelen sinyaller de buradan giden heyetin olumlu rapor yazdığı yönünde. Herhangi bir siyasi mülahaza olmazsa Türkiye bu yıl gri listeden çıkmış olacak."

(Bitti)

Kaynak: AA / Ekonomi

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