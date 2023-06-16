Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği toplantıda, küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği toplantıda, küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Şimşek, TBB üyesi bankaların yöneticileriyle Birliğin Akmerkez'deki yerinde bir araya geldi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü. Toplantıda, TBB Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve öneriler Şimşek'e sunuldu.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye ekonomisinin gücüne ve geleceğine inandıklarını, 22 ülkeden yatırımcının da yer aldığı bankacılık sektörünün imkanlarını rekabet, yenilikçilik, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, Türkiye için değer oluşturmak ve kalkınmanın finansmanına destek olmak üzere kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de makroekonomik istikrarın sağlam bir zeminde oluşturulmasına ve korunmasına, piyasaların ve finansal sektörün sağlıklı olarak işlemesine, sektörde dayanıklılığın daha da arttırılmasına verdiği önemi ifade ettiği aktarılarak, şöyle denildi:

"(Bakan Şimşek) Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata sektörün verdiği destek için teşekkür etmiş ve devamını istemiştir. Sektörün daha sağlıklı işlemesi için gereken adımların atılacağını ifade etmiştir. Ayrıca, yeni dönem ekonomi politikası öncelikleri ve hedeflerine ilişkin görüşlerini üyelerle paylaşmıştır. Yapıcı ve samimi bir ortamda geçen toplantının bundan sonra mutat olarak yapılmasının yararlı olacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır."