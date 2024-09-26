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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Tahvil İhracı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Tahvil İhracı Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracının tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, ABD Hazinesi benzer tahvillere olan prim farkının 300 baz puanın altına düştüğünü ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dış finansmanda iki başarılı işlem! ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi. İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi. Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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