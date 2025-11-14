Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Dezenflasyon Vurgusu

Güncelleme:
Bakan Şimşek, sıkı para ve maliye politikaları ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ve enflasyon beklentilerinin hedeflere yakınsamasını beklediklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararlılıkla uyguladıkları politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve gelecek dönemde beklentilerin hedeflere yeniden yakınsamasını öngördüklerini bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentilerinin, kasım ayında da artış gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
