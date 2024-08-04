Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Sigara firmasına 6 milyar lira ceza kesildi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük mükelleflere yönelik inceleme kapsamında bir sigara firmasına 6 milyar lira ceza kesilmesine ilişkin "Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ediyoruz. Büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle ham maddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın bir sigara firmasına 6 milyar lira ceza kesilmesine ilişkin haberi alıntılayan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ediyoruz. Büyük işletmelerin gerçek üretimlerini tespit etmek için yoğun randıman incelemeleriyle hammaddeden nihai ürüne giden süreci kontrol ediyoruz. Dürüst mükelleflerimizin her daim yanındayız, risk analizlerimizle kayıt dışılıkla yoğun mücadeleye devam edeceğiz."