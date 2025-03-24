Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Piyasalara Güvence Verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA