Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Piyasalara Güvence Verdi
Bakan Şimşek, piyasalardaki sağlıklı işleyiş için tüm adımları atacaklarını vurguladı ve asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi