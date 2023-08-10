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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Moody's'in Türkiye analizi) Uluslararası normlara uygun politikaları uygulamakta kararlıyız. Bunun kredi notumuza...

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Moody's'in Türkiye analizi) Uluslararası normlara uygun politikaları uygulamakta kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "(Moody's'in Türkiye analizi) Uluslararası normlara uygun politikaları uygulamakta kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi

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