Üye Girişi
Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kredi notumuz politikalarımıza yansıyacak

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizine dikkati çekerek, kurala dayalı ve uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şimşek, bu politikaların Türkiye'nin kredi notuna yansıyacağına inandıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizine dikkati çekerek, "Kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız, bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizindeki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Moody's'in, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğuna ilişkin analizine dikkati çeken Şimşek, "Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Mehmet Şimşek Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title