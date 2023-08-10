Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kredi notumuz politikalarımıza yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizine dikkati çekerek, kurala dayalı ve uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şimşek, bu politikaların Türkiye'nin kredi notuna yansıyacağına inandıklarını ifade etti.