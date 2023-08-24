Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yükseltilmesinin ardından, 'Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz' açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltmesinin ardından, "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" açıklamasını yaptı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yüzde 17,5'ten yüzde 25 düzeyine yükseltmesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" mesajını verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi