Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faiz oranı yükseltilmesinin ardından, 'Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz' açıklamasını yaptı.