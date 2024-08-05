Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" dedi.

Bakan Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon, geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.