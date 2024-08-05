Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon düşüşe geçti

(ANKARA) - H azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerini "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek" diye değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."