Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon Beklentileri Düştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43'e, 12 ay sonrasının yüzde 30'a ve 24 ay sonrasının ise yüzde 19,3'e düştüğünü açıkladı.

Bakan Şimşek, Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, enflasyon beklentilerinin hedeflerine yakınsadığını belirterek, "Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e, 12 ay sonrası yüzde 30'a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3'e düştü. OVP'yi (Orta Vadeli Program) açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" ifadelerini kullandı.