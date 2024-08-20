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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: ABD doları gösterge tahvilinin getirisi yüzde 7'nin altına indi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini açıkladı. Şimşek, yapılan yapısal adımlarla risk priminin daha da iyileştirileceğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Maliye Finans Ekonomi Güncel Haberler

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