Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 9 büyükşehirde kuyumculara denetim başlattı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın önüne geçmek ve vergide adaleti sağlamak amacıyla 9 büyükşehirde kuyumculara yönelik denetim başlatıldığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Denetimlerimize 9 büyükşehirde kuyumculuk sektöründe başladık. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.