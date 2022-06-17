Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Haberler

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