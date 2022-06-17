Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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