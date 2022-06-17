Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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