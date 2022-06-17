Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

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