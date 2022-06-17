Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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