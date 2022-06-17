Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz" dedi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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