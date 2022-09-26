Milyonları sevindiren haber Bakan Nebati'den geldi! İşte gelir vergisi ödemeyecek işverenler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çalışanların kış aylarında rahat nefes almasını sağlayacak adımlar atacaklarını ifade etti. Bakan Nebati, "İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödenecek bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" dedi.

Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da yapılan '2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuştu. Nebati "İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödenecek bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı çalışanların kış aylarında rahat nefes almasını sağlayacak adımlar atacaklarını anlattı. Ayrıca, yaptığı konuşmada, çiftçilere yapılacak destek ile enflasyonun halkın üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için uygulamaya konulacak yeni vergi programı hakkında bilgi verdi.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar satır başlıklar şöyle:



"KGF PAKETİNİN HAZIRLIKLARININ SON AŞAMADA"

"Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin hazırlıkları son aşamada ve paket 50 milyar TL'den aşağı olmayacak. KGF paketi, istihdam sağlayan firmaların önünü açacak. Ülkeye kazandırdıklarının yanında KGF maliyeti bir şey değil.

"KUR KORUMALI MEVDUAT 1,37 TRİLYON TL'YE ULAŞTI"

Kur, öngörülebilir durumda. Kur korumalı mevduat (KKM), 1,37 trilyon TL'ye ulaştı. Ülkedeki mevduatın üçte birini karşılıyor. KKM'nin maliyeti 75,6 milyar TL. KKM'nin Türkiye bütçesi üzerinde etkisinin sınırlı olduğu çok net bir şekilde ortada.

"FİNANSAL SİSTEMLERİN ÇALIŞMASINI SIKINTIYA SOKACAK ADIMLARA İZİN VERMEYİZ"

Mir (Rusya Merkez Bankası tarafından, 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemi) konusunda ise denge politikası yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenski ile görüşüyor. Finansal sistemlerin çalışmasını sıkıntıya sokacak adımlara izin vermeyiz. Ödemeler dengesi, net hata noksan, geçen yıl 10 milyar doların üzerindeydi. Bu rakam, 3,7 milyar seviyesine geriledi.

Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor.

"ÇALIŞANLARA NAKDEN ÖDENEN YEMEK TUTARLARI VERGİDEN İSTİSNA HALE GELECEK"

Toplumun farklı kesimlerine verdiğimiz çeşitli desteklere yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız, ücretli çalışanlara yönelik yeni müjdemizi açıkladı. Geçtiğimiz temmuz ayında ara düzenleme yapılarak çalışanlara ödenen yemek vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre rakamı güncelleyerek çok önemli bir alanı açmış olacağız. Şimdi de çalışanlara nakden ödenen yemek tutarları da vergiden istisna hale gelecek. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vergi yükünün bu kış boyunca kaldırılmasıdır.

"İŞVERENLERİMİZE VE ÇALIŞANLARA KATKI SAĞLAYACAK BİR DÜZENLEME OLACAK"

Bu, işverenlerimize, ama en önemlisi çalışanlara katkı sağlayacak bir düzenleme olacak ve enerjideki maliyetlerin yanında işverenler de buna katkı sağlayarak önümüzdeki kış çalışanların rahat nefes almasını sağlayacak bir adım atmış olacağız. İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız.

"TÜRKİYE GIDA VE ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLEN SAĞLAM BİR EKONOMİ VE DİPLOMATİK GÜCE SAHİP"

Enerji ve gıda arz sorunları ile boğuşan birçok ülkeye nazaran Türkiye, gıda ve enerji arz güvenliğini sağlayabilen, istikrarlı bir şekilde istihdam oluşturmaya devam eden sağlam bir ekonomiye ve diplomatik güce sahiptir.

"TARIM SEKTÖRÜ VE TARIMA DAYADI SANAYİNİN GELİŞMESİNE DESTEK VERİYORUZ"

Tarım sektörümüzün ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine destek veriyoruz. Dünya genelinde yaşanan sorunlar karşısında çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını sıkıntı çekmeden temin etmek üzere çiftçilerimizi desteklemeye kesintisiz şekilde devam edeceğiz."