Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci,... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci,...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci,...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş, vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş, vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nureddin Nebati Ekonomi Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title