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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TJK Başkanı Adalı'yı kabul etti

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TJK Başkanı Adalı'yı kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı'yı kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı'yı kabul etti.

TJK'den yapılan açıklamaya göre, Nebati, Adalı ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Adalı, Nebati'ye plaket hediye etti.

Ziyarette, Genel Müdür Tuncel Aydın da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Ekonomi

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