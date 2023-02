Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesinde zarar gören esnaf ve vatandaşlara yönelik, "Vergisel düzenlemeler, ötelemeler, ertelemeler ya da aflar yaptık" dedi. Girdi maliyetlerinin yükselmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını da belirten Bakan Nebati, "Sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremde hasar gören Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Yenişehir'deki konteynır kenti ziyaret eden Nebati, bölgedeki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Depremin ilk anlarından itibaren bölgeye geldiklerini aktaran Bakan Nebati, "Biz depremin hemen ilk olduğu saatlerden itibaren bölgeye intikal eden bakanlarız. Bu intikalinden sonra illerimizdeki organizasyonun başına geçerek şehirlerimizde meydana gelen hasarların, gerek can kaybı, gerek yaralanmalar, gerekse de maddi hasarların tespitinde ve bunların koordinasyonunda her birimiz farklı bir ilde görev aldık. 23 gündür bölgedeyiz ve sürekli gerek uzaktan, gerekse de yüz yüze bir araya gelerek organizasyonun en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi noktasında birbirimize destek vermeye gayret ediyoruz. Özellikle de asrın değil herhalde son birkaç yüzyılın en büyük hasarlarından birisinin, afetlerden birisinin yaşandığı bir dönemde 13 milyonun üzerinde insanın etkilendiği fakat tüm toplumumuzun bir şekilde yakını, ilişkisi olduğu için de tamamının etkilendiği bir süreçteyiz. Böylesine bir ortamda gerek deprem bölgelerinde, özellikle de Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay gibi çok ciddi bir şekilde hasar görmüş ve oradan etkilenmiş olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi, gerekse de psikolojik desteklerinin sağlanması ve bu geçen süre içerisinde tüm talepleri karşılandıktan sonra da en önemli ihtiyacı olan barınmanın gerçekleştirilmesi noktasında gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, gerekse de illerimizdeki ilgili bakanlıklar her türlü hassasiyeti göstererek hızlı bir şekilde adım atıyor. Önce çadırlar kuruldu. Vatandaşlarımızın bir kısmı komşu illere, farklı yerlere intikal ettirildi. Şimdi de konteynır kentler ve hemen ardından da temeli atılmaya başlanacak olan konutlarla da inşallah bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu konut ihtiyacı giderilmiş olacak" dedi.

"Borçlar ve ödemelerde yeni düzenlemeler yapıldı"

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için vergisel düzenlemeler, ötelemeler, ertelemeler ya da aflar getirdiklerini söyleyen Bakan Nebati, aynı şekilde kredi borcu olan vatandaşların kredileriyle ilgili bir sıkıntı yaşamaması noktasında adımlar attıklarını söyledi. Bunları ilan ettiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Biz de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek parasal, gerekse de mali koşullarda hangi tedbirleri alacağımıza ilişkin ilk günden beri çalışmalar yapıyoruz. Elbette ki bütçenin üzerinde bir yük oluştu. Bu yükün karşılanması ve giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz ama kaynakların da hızlı bir şekilde özellikle de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının giderilmesi yönünde doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu anlamda da ilk andan itibaren gerek vergisel düzenlemeler, ötelemeler, ertelemeler ya da aflar yaptık. Yine aynı şekilde kredi borcu olan vatandaşlarımızın kredileriyle ilgili bir sıkıntı yaşamaması noktasında adımlarımızı attık ve bunları ilan ettik. Ayrıca Sigortacılık Denetleme Kurulumuz üzerinden, DASK üzerinden de sigortacılık alanında da adımlar attık ve bu adımların da her geçen gün sayısını arttırarak ilerliyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız müsterih olsunlar" şeklinde konuştu.

"Esnafın kaybının önlenmesi için net adımlar atıyoruz"

Depremde zarar gören esnafın kaybını gidermek için çok net adımlar attıklarını söyleyen Bakan Nebati, "Özellikle de hatta apartmanların altında olan dükkanlar, varlıklarını yitiren esnaf ve iş dünyası, geçimini sağlamayı belli bir koşula bağlayan, gerek bir hayvanı olup, bir büyükbaş hayvanı olup oradan geçimini sağlayan, gerekse hangi alanda olursa olsun ihtiyacını karşılamakta kaybı varsa bu kaybın giderilmesi noktasında çok net adımlar atıyoruz. Elbette ki canlar geri gelmez. Bunların bıraktıkları emanetler milletimizin ve hükümetimizin emanetidir. Biz onların en iyi şekilde hayatlarını idame ettirecekleri noktada adımlar atmakla mükellefiz. Bunları da atıyoruz ve görüldüğü üzere de her geçen gün atılan adımların semeresini de görmeye başladık. İlk günlerdeki çok can kaybı, yaralı ve hasarların çok olması bizi çok koşturdu, çok yordu elbette ama insanlarımızı rahat ettirme noktasında elde ettiğimiz kazanımlarla çalışmaya devam edeceğiz ve birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ortamdan fayda sağlamaya çalışanların gözünün yaşına bakmayız"

Kısa günün karının peşinde olanların gözünün yaşına bakmayacaklarını söyleyen Bakan Nebati, "Dün TOBB başkanımız, sendika genel başkanlarımız ve ilgili STK'larla Urfa'da bir toplantı yaptık. Açık ve net bir şekilde ifade edeyim, biz girdilerle ilgili bir maliyet artışının gerçekleşmemesi için hükümet olarak elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz ve iş dünyası da girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Dolayısıyla da olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz, binlerce insanı kaybettiğimiz öylesine acıların yaşandığı bir ortamda aman ve sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın. Hem gereken tedbirleri aldık ve kimsenin de bu ortamdan bir fayda elde edecek adımlar atmasına da izin vermeyip, gözünün yaşına bakmayacağımızı çok açık bir şekilde ifade ediyorum" dedi.

"Finansal tedbirler alındı"

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olan, ellerini, bedenlerini, yüreklerini taşın altına koyacakları bir dönem olduğunu söyleyen Bakan Nebati, "Bu zor geçen günlerde vatan millet sevdasıyla gerek STK'larımız, gerek insanlarımız koşarak hükümetimizin her temsilcisi, askerinden polisine, AFAD'ına, Kızılay'ına, STK'larımızın tamamı sahadaydılar. Amaç bir can kurtarmaktı. Şimdi, bundan sonrası bunların inşa edilmesi. Bu inşa edilmesi sürecinde tüm iş dünyasına açık bir şekilde çağrıda bulunuyorum. Zaman çok kazanma zamanı değil, zaman bu zorlukların üstesinden gelecek, elimizi, bedenimizi, yüreğimizi taşın altına koyacağımız, bir ve beraber olacağımız bir zaman. Bu zaman dilimi içerisinde herkesten aynı şekilde davranmasını da talep ediyoruz. Biz finansal anlamda her türlü tedbiri almış durumdayız ve tarihi rekorlar inşallah kırmış olacağız. Binaların yapılması ve insanlarımızın hızlı bir şekilde evlerine intikal etmesi noktasında bütün bakanlarımız sahadayız, birlikte çalışıyoruz. Tam bir koordinasyon var ve bu koordinasyonun getirdiği bir enerjiyle de bizler sürekli bütün milletvekillerimizle, ilgili STK'larla valilerimizle ilimizdeki tüm paydaşlarımızla da elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Rabbim böyle afetler yaşatmasın. Ölenlere rahmet diliyorum, yaralı olanlara bir an önce şifalarına kavuşmasını, evsiz barksız kalanların da bir an önce evlerine kavuşmasını, işini, aşını kaybedenlerin de bizim de katkılarımızla hızlı bir şekilde gerekli tedbirlerle tekrar sahiplenmesini dileyerek sözüme son veriyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN