Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Endonezya'daki G20 programı sona erdi - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Endonezya'daki G20 programı sona erdi

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Endonezya'daki G20 programı sona erdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Endonezya'daki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı "Uluslararası Vergi" oturumuyla tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Endonezya'daki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı "Uluslararası Vergi" oturumuyla tamamlandı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 toplantıları 'Uluslararası Vergi' oturumuyla bugün tamamlandı. Son oturumda, vergi konusunda küresel iş birliğinin önemine değinerek vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı finansal akışlarla mücadeleye yönelik artan küresel ve bölgesel çabaları önemsediğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

G20 Liderler Zirvesi Maliye Ekonomi Haberler

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