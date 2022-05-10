Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Konut fiyatlarında 'fahiş' artışları yakından takip ediyoruz" - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Konut fiyatlarında 'fahiş' artışları yakından takip ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Konut fiyatlarında 'fahiş' artışları yakından takip ediyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği 'fahiş' artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği 'fahiş' artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır. Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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