Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KKM uygulamasının bütçeye maliyeti azalmaya devam ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimize bugüne değin kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetleri gerçekleştirebilmiş olmamızın arkasında sağlam bir irade ve milli bir stratejik akıl olduğu asla unutulmamalıdır. İktidarımız sürecinde adım adım inşa ettiğimiz, küresel ve yerel ekonomik şoklar karşısında hızlı toparlanabilme gücüne ve proaktif çözümler ortaya koyabilme olgunluğuna erişmiş güçlü ekonomik altyapı, siyasi istikrar ikliminin bir sonucudur. Yüzyıla damga vuran da Türkiye vizyonunu oluşturan da işte bu çelik gibi kaynaşmış bütünlüktür. Bilindiği üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz, bugüne değin bütçe disiplininden asla taviz vermeden, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını 2002'deki yüzde 43,2 seviyesinden bugün yüzde 10,6 seviyelerine kadar nasıl düşürebildiyse; nasıl ki oluşturduğu bu mali alan sayesinde ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırabildiyse; KKM gibi yenilikçi enstrümanlarla da ekonomimize olumlu katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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