Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

Nebati, Kayseri Sanayi Odasınca (KAYSO) düzenlenen Kayseri İş Dünyası Buluşması'nda, Anadolu'nun en büyük ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kayseri'ye bir müjdesi olduğunu belirten Nebati, "Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bildiğiniz gibi çalışmalara devam ediyorduk. Projemizde önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Dış finansman sözleşmesini dün imzaladık. Yaklaşık 1,2 milyar avroluk dış finansman teminini sağladık. Buradan Sayın Bakanımız Hulusi Paşa'ya saygı ve sevgilerimi özellikle arz ediyorum." diye konuştu.

Projenin devreye girmesiyle mevcut demir yoluyla 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşımının 2 saate düşeceğini belirten Nebati, "Hem yük taşımacılığı hem de vatandaşlarımızın ulaşımları çok daha kolay hale gelecektir. Böylece ülkemiz milyarlarca dolar tasarrufu da sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her gün tarih yazmaya devam ettiklerini dile getiren Nebati, şunları söyledi:

"Milletimizin 60 yıllık hayali olan 'yerli ve milli bir araba yapacağız' dediğimizde birileri önce 'Bu ülke araba yapabilir mi?' dedi. Sonra 'arabanın şu kadar kısmı yerli' diyerek eziklik kompleksini ve psikolojisini sürdürmeye devam ettiler ama bu 60 yıllık hayali yollara çıkararak, 'yapılamaz' denilen birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bazıları çıkmış yine diyor ki 'Millet bu arabayı nasıl alacak?' Hatırlayın lütfen, ciddi ciddi sordular, 'Bu aracın egzoz dumanı nerede?' Elektrikli araçta egzozu sordular, ciddi ciddi yaptılar çünkü eziklik, görmeyi de engeller. Togg satışlarında kamu bankalarımız aracılığıyla avantajlı kredi imkanı sağlıyoruz. Ana muhalefet genel başkanı bu konuda ve icraatlarımızı izlemede biraz zorlanıyor. Hakikaten şok yaşıyorlar bir aydır."

Bakan Nebati, İzmir'de 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başkanlığını Kazım Karabekir'in yaptığı İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı binanın, CHP tarafından 1979 yılında yıkılarak otoparka dönüştürüldüğünü, kendilerinin ise aslına uygun olarak yeniden yaptıkları binada kongreyi gerçekleştirdiklerini anımsattı.

"Hiçbir şey tesadüf değil"

İktidarları döneminde hayata geçirilen projeleri anlatan Nebati, "AKM'de de aynı şeyi yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ailesine hakaretler, küfürler yaptılar, AKM'yi kim yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Taksim Camisi'ni kim yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Ayasofya'yı kim açtı? Cumhurbaşkanı'mız. Her şey Cumhurbaşkanını bekliyormuş. Bu ülkede hiçbir şey tesadüf değil, tevafuklar üst üste geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'nin artık nükleer santrale ve kendi doğal gazına sahip olduğuna dikkati çekerek, "İHA'lar SİHA'lar, Togg, TCG Anadolu... Ezberimize alamıyoruz artık, bu bir ayda. İstanbul Finans Merkezi'ni açtık. Gelirken İstanbul'da astronotumuz olan iki adayımız var, görüştük eğitime ara verip gelmişlerdi. Tekrar eğitime gidiyorlar şimdi. Astronotumuz var gidiyor ama onlar neyle uğraşıyorlar? Tamamen kaçırmış durumdalar ve takip etmekte de zorlanıyorlar." dedi.

"Bu bir gaf değil, dil sürçmesi değil"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Nebati, şunları kaydetti:

"Şimdi seçim vaadi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz geçenlerde şehit ailelerine ÖTV'siz araç müjdesini ilan etti. Biz bunu 2016'dan beri uyguluyoruz, haberi yok çünkü danışmanlar öteden gelince ülkenin gerçeklikleriyle iletişim kuramıyorlar, mevzuatı bile takip edemiyorlar. 2003 yılında yeniden faaliyete geçirdiğimiz vergi konseyini kuracağını söyledi. Son söylediğini biliyorsunuz, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yani Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı anlaşılıyor ki cumhurbaşkanı adaylığını unutmuş. Başka bir hayali var çünkü zihinde geçen her şey zaman zaman dile vurur. Bu bir gaf değil, dil sürçmesi değil. 'Ben Maliye Bakanı iken' diyor. Yani sizin Maliye Bakanı olma şansınız sıfır. O hayali kurmayın ama size yardımcı olacağım. Lütfen gelin, Maliye Bakanlığımızda bir fotoğraf verin, içinizde ukde kalmasın, onu yaparız."

Bakan Nebati, Türkiye'nin ürettiğini, büyüdüğünü, 21. yüzyıla Türkiye Yüzyılı olarak hazırlandığını dile getirdi.

Türkiye ekonomi modelini açıkladıklarında çeşitli eleştiriler geldiğini anlatan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biri 'Çin modeli' dedi, biri 'Kore modeli' dedi. Hayır, Türkiye kendi potansiyeline inanan, güvenen medeniyetine tevarüs eden gücünü, kuvvetini çok iyi idrak etmiş, 21 yıllık kazanımlarını artık bir sıçrama noktasına getirebilecek önemli bir güce sahip ülke olarak bunu ifade eder ve yerine getirir dediğimizde bize yan gözle baktılar. İzmir İktisat Kongresi için gelen yabancılar, 'Sayın Bakanım, siz sadece Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diye meydan okumadınız, diplomatik alanlarda ve uluslararası politikada. Aynı zamanda ekonomide de klişeleşmiş sözlerin dışına çıkarak, klişeleşmiş öğretilerin dışına çıkarak aslında bir meydan okumayı gerçekleştiriyorsunuz. Bu da ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilebilirdi.' diyerek hakkı da teslim ediyorlar."

Muhalefeti eleştiren Bakan Nebati, şunları dile getirdi:

"Başta muhalefetin genel başkanları ve taraftarları, en azından gölge etmeyin ihsan istemez demiyoruz. Kendi ülkenizle, yapılanlarla övünün, gurur duyun. Kötü bir şey yapmıyoruz ya biz ülkeyi geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Şimdi doğal gazı çıkardık. Sayın Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nde biz imza atarken, 'Sayın Erdoğan bunu 5 yılda tamamlayacağız dediğinde olmazdı demiştim' diye kendisi ifade etti, tamamlandı. Şimdi 32 ayda gaz gelince 'acaba Putin mi destek veriyor' dediler. Gaz, Türk gazı, Karadeniz'den çıktı geliyor. Bunun kıskanacak bir tarafı yok, övünün."

Emeklilere refah payı

Birçok alanda yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3 bin 220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise iş dünyasına verilen desteklerden dolayı Bakan Nebati'ye teşekkür etti.

Program, soru cevap bölümüyle basına kapalı devam etti.