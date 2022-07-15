Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kanada Maliye Bakanı Freeland ile görüştü - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kanada Maliye Bakanı Freeland ile görüştü

AA - Göksel Yıldırım - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kanada Maliye Bakanı Freeland ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile görüştü.

Nebati, Endonezya'daki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, "Bölgesel ve uluslararası başlıklarda, Türkiye ile Kanada gibi iki köklü müttefik arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak karşılıklı ticari, siyasi ve ekonomik üst düzey temasların artması gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

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AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Kanada Maliye Ekonomi Haberler

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