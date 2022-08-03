Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Dolmabahçe'deki futbol zirvesi sonrası açıklama yaptı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Paylaşımda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Nebati, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Dolmabahçe Sarayı Nureddin Nebati Futbol Ekonomi Haberler

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