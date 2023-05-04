Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Bırak 300 milyar dolar, 300 dolar bulamazsın'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomi politikaları, faiz artırımı ve IMF ile ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türkiye'nin hedefleri hakkında da bilgi verdi.