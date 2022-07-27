Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü Açıklaması - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Binance'in kurucusu Zhao ile görüştü Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık."

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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