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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO heyetini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO heyetini kabul etti

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baran ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile son dönem devreye aldıkları uygulamalar hakkında konuştuklarını ifade eden Nebati, istişare odaklı verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Nureddin Nebati Gürsel Baran Ekonomi Haberler

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