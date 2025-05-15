Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi