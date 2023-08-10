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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya...

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Türkiye Ekonomi Haberler

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