Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi