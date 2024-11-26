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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu: (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turizm Yatırım Forumu'nda konuştu: (1)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek, 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde sürecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek, 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde sürecek." dedi.

Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.

Konuşmasının başında dün Turizm Bakanı ile gerçekleştirdikleri toplantıya atıfta bulunan Şimşek, toplantıda turizm yatırımcılarını desteklemek için yapılması gerekenleri konuştuklarını, sektörün kendilerine iletilen sorunları hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının alanında olanları çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye ekonomisinin bugünü ve gelecek hedeflerine ilişkin bir sunum gerçekleştiren Şimşek, Türkiye'nin barındırdığı yatırım potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin yatırım potansiyelini artırmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi. Bölgede önemli ve hızlı büyüyen ekonomiyiz. Son yüzyıla bakarsanız, Türkiye'nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8. Dünyanın en hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeleri arasındayız. Bize benzer ülkelere göre çok daha iyi performansımız var. Çin'i, Hindistan'ı da katsanız Türkiye'nin performansı yine oldukça iyi. Dolayısıyla Türkiye sadece büyük bir ekonomi değil aynı zamanda hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle Türkiye'ye yatırım yapmanız lazım. Biz altyapıyı önceliklendirdik. Altyapıya son yirmi yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 20-30 yıllık bir perspektifle en az 200 milyar dolar yatırım yapacağız. Türkiye'nin pazarı büyük, hızlı büyüyor, altyapısı da iyi. Dünya Bankasının lojistik endeksinde 38'inci sıradayız, 91 gelişmekte olan ülkeden daha iyiyiz."

"Enerjide dönüşüm, cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin daha önce kara yollarını önceliklendirdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Kara yolları ve hava yollarına yeterince yatırım yapıldı, havalimanı sayısı neredeyse üçe katlandı. Önceliğimiz demir yolları. Sürdürülebilirlik ve rekabet gücü açısından önemli. Aslında karbon ayak izimizi azaltmanın bir yolu demir yollarıyla ulaşım. Bu, rekabet gücümüzü de artıracak. Şu anda bizim en büyük önceliğimiz organize sanayi bölgelerini, sanayi üslerini, büyük merkezleri limanlara demir yoluyla bağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin diğer bir önceliğinin de enerjide dönüşüm olduğuna işaret ederek, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji kapasitesi içerisindeki payının yüzde 59'a ulaştığını, bu sene muhtemelen yüzde 60'ı aşacağını söyledi.

Bunun muazzam bir ilerleme olduğunu ancak yeterli görmediklerini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra bütün ilave kapasitenin ağırlıklı olarak nükleer ve yenilenebilir enerjiden oluşmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin karbon ayak izini düşürmek, 2053'te net sıfır hedefimize ulaşmak istiyoruz. Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman yetişmiş kaliteli eleman konusunda da darboğaz söz konusu değil, bize benzer ülkelere göre de iyi bir noktadayız. Peki bizim hiçbir sorunumuz yok mu? Tabii ki sorunlarımız var. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözmek için de bir program uyguluyoruz. Aslında çok temel birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi bir noktadayız. Belki hala sorun alanı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyonda da kalıcı düşüş devam edecek, 2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde sürecek. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Çünkü milli gelirin yaklaşık yüzde 5,5'i civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı. Biz bu cari açığı, milli gelire oran olarak, yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır, bunda turizmin, hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var ama esas buradaki ilerleme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm şart. Enerjide dönüşüm cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek TL'de istikrar demek. Türkiye'nin makro finansal istikrarı demek."

Bakan Şimşek, geçen sene rezerv konusunda kaygılar bulunduğunu anımsatarak, o kaygıyı da giderdiklerini anlattı.

"Türkiye'nin net rezervini, swap hariç net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık." diyen Şimşek, uluslararası tanıma göre Türkiye'nin artık yeterli rezerve sahip olduğunu dile getirdi.

Şimşek, "Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye, kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene yılı 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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