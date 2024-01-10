Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kripto Piyasasını Düzenlemek İçin Çalışmaları Tamamlıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede kripto piyasasını düzenlemek ve denetlemek için çalışmaların tamamlandığını belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kripto piyasasını düzenleyecek ve denetimini sağlayacak çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından kripto para piyasasına yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Ülkemizde kripto piyasasını düzenleyecek ve denetimini sağlayacak çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi.