Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları olumlu sonuçlarımızı yansıtıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

Uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."