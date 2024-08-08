Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KKM'den çıkış hızlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stoğunun 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon lira azaldığını dile getirdi. Şimşek, "Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA