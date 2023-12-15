Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İspanya'da yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'da finans kuruluşları yöneticileriyle bir araya geldi. Şimşek, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıldığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcı toplantıları kapsamında İspanya'da finans kuruluşları yöneticileriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcı görüşmelerinde İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle bir araya geldi.

Resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Şimşek, haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcıların, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaştıklarını söyledi.

Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası yatırımcı toplantılarımız İspanya'da devam ediyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak." - MADRİD