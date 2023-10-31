Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "(Gri liste hakkında) Biz ne gerekiyorsa yapıyoruz. 27 Ekim tarihinde bir FATF toplantısı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için bir hususun kaldığı söylendi. Onu da TBMM'nin gündemine sunacağız. Ülkemizin gri listeden çıkması için hiçbir engel kalmadı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi