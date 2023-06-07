Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başladı

'BU YOLDA HEDEFLERİMİZE İNŞALLAH HERKESİN DESTEĞİNİ ALARAK ULAŞACAĞIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, "Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla" ifadelerinde bulundu.