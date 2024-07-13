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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir Beyan Etmeyenleri Denetleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri vergilendirmek üzere denetim kapsamına alacaklarını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Maliye Ekonomi Güncel Haberler

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