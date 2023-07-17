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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına katılarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

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Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri G20 Liderler Zirvesi Mehmet Şimşek Ekonomi Haberler

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