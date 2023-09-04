Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonla Mücadelede Kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası enflasyonu kontrol altına almak ve düşürmek için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Şimşek, enflasyonla mücadelenin zaman alacağını ancak kararlı olduklarını vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" dedi.