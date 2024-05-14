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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Brüksel'de görüşmeler gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de ikili görüşmeler yapacak ve 'Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek' etkinliğine katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti. Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Brüksel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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