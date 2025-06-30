Hazine, Temmuz-Eylül Döneminde 1 Trilyon 74 Milyar Liralık İç Borçlanma Yapacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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