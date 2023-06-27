Üye Girişi
Haberler
Hazine, Temmuz-Eylül Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine, Temmuz-Eylül Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title