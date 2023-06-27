Hazine, Temmuz-Eylül Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 354,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 270 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi