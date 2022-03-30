Hazine taşınmazları, vergi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, hazine taşınmazları, vergi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşüldü. Komisyon'da, milletvekillerine düzenlemenin Etki Analiz Raporu sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve 84 milletvekilinin imzasını taşıyan, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti. Muhalefet partileri, düzenlemeye ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Ticari amaçlı kullanılmak üzere kiralanan Hazine taşınmazlarından kiralama amacı itibarıyla satışa uygun olan yaklaşık 500 taşınmaz bulunuyor. Düzenleme kapsamında ilk etapta 100 Hazine taşınmazının satışının yapılması ve bu satışlardan yaklaşık 25 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Elde edilecek bu gelirin 6,25 milyon TL'lik kısmının 2022 yılı içerisinde tahsil edilmesi hedefleniyor. Düzenleme 28 bin 900 kişiyi kapsıyor. Düzenleme ile 2022 yılında 412,5 milyon TL, toplamda ise 1 milyar 650 milyon TL gelir elde edilmesi tahmin ediliyor.